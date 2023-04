I PARTITI: RISPETTO ALLE POLITICHE DI SETTEMBRE FDI SCENDE DAL 31% AL 18%, LA LEGA, TRAINATA DA FEDRIGA, RISALE DALL’11% AL 19%, PD STABILE, CROLLANO M5S E AZIONE



Quando mancano solo un centinaio di sezioni su 1.360, Fedriga conferma le privisioni e vince le elezioni regionali in Friuli con circa il 64% di consensi espressi da appena il 45% degli aventi diritto al voto.

Al secondo posto Moretuzzo, il candidato unitario Pd-M5S che si ferma al 28-29%. Terza la candidata No vax Girogia Tripoli con il 4,7%. Fuori dal consiglio regionale invece Alessandro Maran con appena il 2,7% di consensi.

Voto ai partiti, il confronto con le Regionali del 2018

La Lega ha circa il 19%, FdI 18,2%, il Pd 16,7%, la lista Fedriga 17,5%, FI 6,7%, lista Azione-Iv-Più Europa 2,7%, M5S 2,5%,

Nelle precedenti elezioni regionali del 2018 la Lega ebbe il 34,87%, FdI il 5,47%, la lista Fedriga il 6,29%, Forza Italia il 12,11%, il Pd 18,11%, lista Bolzonello (candidato centrosinistra) 4,09%, M5s 7,06%

Il confronto con le Politiche di settembre 2022

Sei mesi fa Fdi aveva il 31,3%, Lega 10.9%, Forza Italia 6,7%, Pd 18,4%, M5s 7,2%, Azione 8,7%

(da agenzie)

