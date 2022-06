IL GIUBILEO DELLA REGINA STA POMPANDO UNA BARCA DI SOLDI NELLE CASSE INGLESI: LA CORONA PORTA AL PAESE 4 MILIARDI DI EURO



Lunga vita alla regina, e al business del Giubileo cui si affida un’economia fiaccata da Brexit, pandemia e inflazione. «Gli inglesi, popolo di bottegai», disse Napoleone. Ma di talento.

«In tempi normali il beneficio economico che Windsor, cerimonie e palazzi portano all’economia supera i 2 miliardi di sterline l’anno. Ma in anni straordinari come questo il contributo della “Ditta” reale raddoppia: 3,5 miliardi di sterline (oltre 4 miliardi di euro), con i costi di sicurezza che pesano mezzo miliardo», spiega al Corriere David Haigh che nella City dal 2012 fa i conti alle finanze reali col report Monarchy di Brand Finance.

Le folle di questi giorni lo provano. «La monarchia è un volano che porta benefici in varie direzioni: c’è il turismo, 1,2 miliardi di sterline di stimolo legato al Giubileo per il brand Gran Bretagna: un maxi spot planetario gratuito, la sfilata chiusa dalla regina ieri è stata seguita da 1 miliardo di persone. Poi i benefici al commercio di prodotti britannici, con un lifting per i detentori di Royal warrant», dice Haigh. Sono i fornitori della casa reale il cui blasone è lucidato a ogni Giubileo. L’aiuto all’economia del tempo libero, dai ristoranti ai bar (UKHospitality stima +22%, 400 milioni di sterline), i più penalizzati dal Covid, è straordinario.

«Certo il Giubileo è stato un lungo weekend con due giorni di festa, due giorni in meno di Pil, circa 1-1,5 miliardi di sterline per due, a fine anno. Anche se le nuove dinamiche del lavoro, oggi spesso da casa, li faran pesare meno».

Il costo dei Windsor? È stabile, con il Sovereign grant (un tempo Civil list ) della regina per il 2021-22 che vale 86 milioni di sterline: un costo di poco più di 1 sterlina a contribuente. Cui si aggiungono i 28 milioni stanziati per il Giubileo dal governo (ma la parata si è autofinanziata: 50% con sponsor e 50% con privati).

E quando la staffetta passerà a Carlo? «Sarà confermato il rispetto per la figura del sovrano, ma il fascino del brand sarà meno seducente. Non a Londra, ma nel Commonwealth», dice l’esperto. William e Kate lanceranno un loro brand come Harry e Meghan? «Quando Carlo sarà re, William erediterà il ducato di Cornovaglia e passerà a lui la gestione di Duchy Originals la linea di prodotti naturali di Carlo. Poi credo William e Kate abbiano già depositato un loro brand, ma non hanno fretta di lanciarlo, e sarà filantropico: sono sotto i riflettori, troppe le commercializzazioni della Corona».

(da il Corriere della Sera)

