«La Meloni ha detto: “C’è lavoro”, non so dove l’ha visto. Forse a casa sua, ma non qui in Sicilia», è il racconto di Rosalia, una donna che vive da 40 anni nel quartiere Zen 2 di Palermo. Qui, la segretaria del Pd Elly Schlein, ha incontrato quattro famiglie dell’estrema periferia del capoluogo siciliano.

Senza stipendio e sussidio

La segretaria dem ha raggiunto l’abitazione della signora, portandole in regalo un vassoio di dolci, come si fa in Sicilia quando si va in casa d’altri. Rosalia La Vardera ha 59 anni e non saprebbe come vivere perché non ha né lavoro né sussidio. Non può chiedere nemmeno l’assegno d’inclusione, perché ha solo la quinta elementare. «Sono abbandonata a me stessa, tante persone nel quartiere sono nella mia stessa condizione», racconta.

Vive al primo piano di una palazzina gialla, nel cuore dello Zen 2 dove tutte le abitazioni sono uguali e basta fare un giro per vederne il degrado.

La segretaria del Pd l’ha ascoltata per quasi un’ora, insieme alle altre tre famiglie: «Solo una persona non ammiro, la Meloni. Quello che passiamo noi lo dovrebbe passare lei – confessa Rosalia – Mi dispiace. Ho fatto la richiesta del sussidio, ma senza risultato perché avendo la quinta elementare non mi fanno lavorare. Devo aspettare di compiere 60 anni per avere il minimo: 350 euro».

A casa di Rosalia vivono i suoi tre figli e due nipotini. «È giusto che i ragazzi debbano andare a lavorare ma noi? Noi a 50 anni che dobbiamo fare? Quando c’era il reddito di cittadinanza almeno si stava un po’ meglio».

L’appello delle famiglie dello Zen 2

Nel breve video diffuso sui social, la signora Rosalia fa il conto delle spese mensili: «Uno deve pagare la luce, deve pagare pure l’affitto e l’acqua, la bombola del gas e deve anche mangiare con 350€».

«In queste condizioni è impossibile non solo pensare a un futuro ma anche garantirsi un presente dignitoso –ha scritto poi Schlein, che attacca l’esecutivo –. Questo Governo è ormai chiuso nel palazzo da più di un anno e mezzo, Giorgia Meloni ha perso il contatto con la realtà».

La segretaria si è così fatta portavoce dell’appello delle famiglie: «Il governo deve vedere questa sofferenza, devono vedere cosa vuol dire non sapere cosa portare da mangiare».

“Folle cancellare il reddito di cittadindanza”

«È stata una scelta folle – aggiunge la segretaria dem – quella di cancellare il reddito di cittadinanza, doveva proseguire, potevano miglioralo. Invece lo hanno smantellato, riducendo le risorse e introducendo dei requisiti che sono discriminatori, ci sono persone che non ci rientrano. I ragazzi qui che tipo di futuro possono avere con salari bassi, contratti precari, non si trova lavoro. Dobbiamo fare politiche attive del lavoro? Si’ ma nel frattempo non si può far mancare il supporto necessario contro la povertà».«Noi continuiamo ad ascoltare ogni giorno le persone per costruire un’alternativa – scrive la segretaria- E continuiamo anche a batterci per il salario minimo attraverso la raccolta firme che abbiamo avviato e su cui tutti i livelli del partito sono mobilitati».

