NORDIO E PIANTEDOSI DOVRANNO SPIEGARE COME SIA STATO POSSIBILE FARCI INFINOCCHIARE DAI RUSSI…UNA DOMANDA ANCHE PER BELLONI (DIS) E PARENTE (AISI)



“I ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, spieghino come è stata possibile la fuga dall’Italia di Artem Uss, cittadino russo che stava scontando gli arresti domiciliari in provincia di Milano e arrestato all’aeroporto di Malpensa nell’ottobre del 2022, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale dell’autorità giudiziaria di New York”.

Lo chiedono in un’interrogazione parlamentare Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, deputati di +Europa.

“Il 21 marzo – spiegano i deputati di +Europa – la Corte di Appello di Milano ha autorizzato l’estradizione di Artem Uss negli USA; il giorno successivo, Artem Uss, aiutato da persone provenienti dall’estero secondo le ricostruzioni della stampa, è sparito dal suo domicilio e, indisturbato, ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Russia grazie a documenti falsi”.

In particolare, Della Vedova e Magi chiedono a Piantedosi se “siano state adottate tutte le misure di sicurezza adeguate nei confronti di un soggetto accusato di gravi reati internazionali, per i quali era stata autorizzata l’estradizione negli USA; se risponde al vero che il braccialetto elettronico era sprovvisto di trasmettitore GPS e se non ritenga, in ogni caso, che la fuga di Artem Uss, a fronte di una omessa adeguata sorveglianza, costituisca un grave vulnus per i nostri sistemi di sicurezza”.

Per Della Vedova e Magi, il ministro della Giustizia Nordio, invece, dovrebbe chiarire se “fosse giustificata l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione della custodia in carcere, alla luce degli elementi giudiziari all’esame della magistratura, e in relazione alle specifiche esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.

(da agenzie)

