QUESTO FARÀ MUTARE GLI ECOSISTEMI DEI TERRITORI, LE STIME PREVEDONO CHE SI POTRANNO SCIOGLIERE 650 MILA CHILOMETRI QUADRATI DI GHIACCIO



Entro il 2100 la metà delle terre ora coperte da ghiacciai, escludendo Antartide e Groenlandia, potrebbero essere rimpiazzate da nuovi ecosistemi: si tratta di un’area di dimensioni comprese tra quelle del Nepal e quelle della Finlandia. Lo afferma lo studio pubblicato sulla rivista Nature e guidato dal Conservatorio delle Aree Naturali dell’Alta Savoia di Annecy, in Francia.

I dati indicano l’importanza di proteggere e preservare questi nuovi ambienti, che potranno dare rifugio a tante specie adattate a vivere in climi freddi e ora in pericolo a causa dei cambiamenti climatici provocati dalle attività umane. I ricercatori guidati da Jean-Baptiste Bosson hanno messo a punto un modello matematico che simula l’evoluzione globale dei 650mila chilometri quadrati di ghiacciai attualmente presenti sul nostro pianeta (senza contare quelli di Antartide e Groenlandia) e cerca di prevedere quale sarà il loro destino entro la fine del secolo.

Secondo i dati, il ritiro dei ghiacciai avverrà a un ritmo simile indipendentemente dalla quantità di emissioni di gas serra fino al 2040, per poi divergere: se le emissioni inquinanti aumenteranno, la metà circa dei ghiacciai rischia di sparire, mentre se diminuiranno drasticamente, le perdite potrebbero interessare solo il 22% delle aree coperte dai ghiacci.

(da agenzie)

