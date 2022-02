PER I PM DI MILANO, GRILLO SI ATTIVAVA PER FAR PASSARE EMENDAMENTI UTILI AL GRUPPO “MOBY” E ONORATO RESTITUIVA FINANZIANDO IL BLOG… I BIGLIETTI GRATIS SULLE NAVI PER LA FAMIGLIA GRILLO



Il 22 novembre 2017 la parlamentare Cinque stelle Carla Ruocco invia una email al fondatore del movimento Beppe Grillo e nel testo mette l’emendamento del senatore Pd Roberto Cociancich sugli sgravi fiscali rispetto a chi assume marittimi italiani. Poi illustra il senso al capo del suo movimento […] Il messaggio arriva dopo una serie di chat precedenti tra l’armatore Vincenzo Onorato e Grillo, il quale poi gira tutto al suo politico di riferimento.

Le email sono contenute negli atti […] trasmessi alla Procura di Milano che […] ha iscritto Grillo e Onorato nel registro degli indagati con l’accusa di traffico di influenze illecite. I pm ipotizzano uno scambio di favori che però penalmente vede estranei i parlamentari. […]

Secondo l’accusa, da un lato Grillo interessa i suoi politici per le tematiche che stanno a cuore a Onorato e dall’altro l’armatore campano paga l’ex comico attraverso un contratto da 240mila euro in due anni tra Moby e il blog di Grillo.

Contratto che inizierà a marzo 2018 e dunque dopo lo scambio di email finito sotto la lente della Procura. Il carteggio inizia il 30 ottobre 2017 quando in serata Onorato scrive a Grillo: “Caro Beppe, in allegato ti rimetto una nota su quello che quelle m dei miei colleghi armatori stanno combinando per finire di distruggere l’occupazione dei marittimi italiani. Se passa l’emendamento Cociancich, li abbiamo salvati”.

Nella nota Onorato spiega a Grillo la necessità, legata “a motivi occupazionali” per i marittimi, di far approvare il testo. Grillo il 31 inoltra la email a Ruocco che gli risponde: “Visto. Mi informo e ti faccio sapere. Un abbraccio”.

Il primo novembre Grillo invia a Onorato la risposta del suo politico. Poche ore dopo Onorato all’ex comico: “Grazie Comandante”. Il 2 novembre l’armatore manda a Grillo l’emendamento Cociancich. Scrive: “Caro Beppe, la presentazione del testo marittimi”.

Il 22 novembre ci sarà la email di Ruocco con allegato l’emendamento e la sua spiegazione. Testo che a quella data non è stato ancora approvato. […] Il 26 gennaio Onorato scrive all’allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio: “Caro Luigi, da martedì pomeriggio fino a venerdì sarò a Roma, hai 5 minuti per me?”.

La email risulterà mandata in copia a Grillo. L’11 giugno 2018, in pieno primo governo Conte, la Cociancich diventa legge. Onorato si dichiara pubblicamente contento.

Nei mesi a seguire si renderà conto che la legge non è del tutto rispettata. Si premura così di far arrivare lettere personali ai ministri pentastellati Luigi Di Maio, all’epoca allo Sviluppo economico (Mise) e Danilo Toninelli ai Trasporti (Mit) e al futuro suo vice, il leghista Edoardo Rixi.

[…] Onorato, come è nella logica di un concessionario pubblico, cerca sponde politiche e si mostra generoso. Con Grillo ad esempio, per i passaggi gratis sulle sue navi. Il dato che non rientra nella contestazione penale, lo si riscontra dalle email che la moglie dell’ex comico Parvin Grillo scrive a Moby per avere i biglietti. Sono decine e tutte dello stesso tenore. Lady Grillo chiede a Moby di poter prenotare i biglietti per sé e la famiglia. Immancabile arriva la risposta di Onorato ai suoi dipendenti: “Trattamento vip e tutto gratis!”.

(da Il Fatto Quotidiano)

Correlati