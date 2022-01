CHI VUOLE CASINI, CHI VUOLE DRAGHI, CHI HA QUALCOSA DA NASCONDERE… TRAGICO ERRORE DI LETTA CHE NON DIFENDE UN NOME CHE ERA UNA DELLE PROPOSTE DEL CENTROSINISTRA E VANEGGIA SU UN MATTARELLA BIS, LASCIANDO AI SOVRANISTI DI METTERCI IL CAPPELLO



Di Maio: “Indecoroso bruciare Belloni, non va bene metodo

“Trovo indecoroso”, ha detto in una nota Luigi Di Maio, “che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso. Lo avevo detto ieri: prima di bruciare nomi bisognava trovare l’accordo della maggioranza di governo. Tutto ciò, inoltre, dopo che oggi è stata esposta la seconda carica dello Stato. Così non va bene, non è il metodo giusto”.

Forza Italia da questo momento tratterà autonomamente

“Forza Italia, allo scopo di favorire una rapida e il più possibile condivisa elezione del Presidente della Repubblica, da questo momento in poi discuterà e tratterà autonomamente con le altre forze politiche”. Lo rendo noto fonti di Fi.

Meloni: “Quando si parla di una donna, si assiste a fuoco di violenza inaudita”

“Tutti parlano dell’importanza delle donne nei ruoli chiave, ma alla prova dei fatti quando esce il nome di una donna per un’alta carica si assiste a un fuoco di sbarramento di una violenza inaudita. Ecco a voi la latente misoginia italiana”. Lo dichiara Giorgia Meloni, leader Fdi.

Leu: “Inaccettabile la candidatura di Belloni”

“Con tutto il rispetto per la competenza e la capacità di Elisabetta Belloni, in un Paese democratico è assolutamente inopportuno che il capo dei servizi segreti diventi presidente della Repubblica. Allo stesso modo non è accettabile che la presidenza della Repubblica e la guida del governo siano affidate entrambe a personalità tecniche e non politiche”. Così fonti di LeU commentano l’ipotesi della candidatura di Elisabetta Belloni alla presidenza della Repubblica.

Fonti Nazareno: “Invitiamo a prendere atto della spinta a favore di Mattarella”

“Sono finalmente in corso, dopo il fallimento del muro contro muro voluto dal centro destra, confronti e discussioni su alcune possibili soluzioni. Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore. Ma ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare con improvvide fughe in avanti ogni possibilità di intesa. Per noi rimane fondamentale preservare l’unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella“. Così fonti del Nazareno

(da agenzie)

Correlati