LA GRANDE RIMPATRIATA DI FINI A NAPOLI



“Credo che la grande qualità che ha quella donna è che quando si sente impreparata, o teme di esserlo, studia. E quindi non improvvisa”. Gianfranco Fini parla così di Giorgia Meloni, nel corso della puntata di ‘BellaMà’ su Rai2.

«Il presidente Bertinotti, che stimo, e credo di poter dire che godo della sua stima, quando era presidente della Camera mi disse ‘Giorgia Meloni ha presieduto da vicepresidente in modo ineccepibile’. Non aveva alcuna esperienza, ma studiava”.

Si tratta dell’antipasto della grande rimpatriata di sabato 28 gennaio a Napoli con gli ex fedelissimi. Come racconta a Il Giornale, l’ex presidente della Camera raduna i fedelissimi per un evento in pubblico, tra la gente (e non in uno studio televisivo), dopo il lungo esilio iniziato all’indomani della disfatta elettorale del 2013 con Futuro e Libertà”.

Secondo il Giornale, “a Palazzo Zapata si ritroverà tutta la vecchia guardia delle truppe finiane. Ci sarà Enzo Raisi, uno dei colonelli di Fli, che per l’occasione presenta il suo libro («La Casta siete voi»). E poi un nutrito gruppo di ex dirigenti ex An: tutti in congedo dalla vita pubblica dal 2013 assieme al loro leader”.

Come spiega il Giornale, “ufficialmente, Fini allontana l’ipotesi di un ritorno in campo. Ma in realtà ha riannodato i rapporti con i suoi ex colonnelli. E il suo ritorno a casa pare che avvenga sotto lo sguardo benevolo di Palazzo Chigi”.

Ma il quotidiano milanese sottolinea che “sul futuro di Fini si fanno congetture. Chi lo vedrebbe già in campo alle Europee in lista con Fdi. Chi invece lo indica come candidato naturale per la poltrona di commissario Ue al posto di Gentiloni su indicazione del governo italiano”.

(da affaritaliani.it)

