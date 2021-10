“BASTA CON QUESTI FASCISTI CHE SI OFFENDONO DI ESSERE FASCISTI, SIATE FASCISTI FIERI ED ORGOGLIOSI DI ESSERLO”



Nuova polemica in corso riguardante Fedez: ancora una volta è lui ad essere querelato, questa volta dalla consigliera comunale Chiara Valcepina, finita al centro degli scandali per l’indagine di Fanpage attorno al marcio che gira dentro Fratelli d’Italia.

Il rapper è stato diffidato da Valcepina nell’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera di Milano e nel frattempo eletta in consiglio comunale.

Sotto accusa, secondo quanto ha raccontato il marito di Chiara Ferragni su Instagram, alcune stories pubblicate da lui nei giorni scorsi.

«Oggi una nuova diffida. È arrivata da Valcepina, quella che è stata ripresa inequivocabilmente a fare il saluto romano insieme a un signore dichiaratamente fascista, dicendo ‘saluto Covid’», ha detto Fedez in un’altra story pubblicata sul social network

Per poi affondare il colpo: «Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un braccio teso col post produttore degli Avenger. No, lei ha fatto il saluto romano in compagnia di persone dichiaratamente fasciste, ha fatto anche della goliardia nostalgica e perché si offende se uno le dice che è una fascista? Dovrebbe essere orgogliosa! Basta con questi fascisti che si offendono di essere fascisti, siate fascisti fieri ed orgogliosi di esserlo, non potete alzare il braccio e nascondere la mano, signora Valcepina, testa alta».

«Se si offende c’è una soluzione: basta non fare più il saluto roano e smetterla di frequentare fascisti».

