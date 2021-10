MA NON ERA LA MELONI CHE VOLEVA VEDERE IL GIRATO PER GIUDICARE MEGLIO?… PERCHE’ DIFFIDARE SOLO LA7 E NON CHI HA SVOLTO L’INCHIESTA?



“No alla messa in onda della seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage”. “Abbiamo diffidato La7 – spiega il difensore Enrico Giarda all’Adnkronos – perché il girato è stato acquisito dalla procura di Milano, è quindi coperto da segreto istruttorio e non può essere mandato in onda”.

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia è indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti dopo la puntata dell’inchiesta video su Fanpage.

“Il girato del giornalista di Fanpage è stato acquisito, è entrato nel fascicolo ed è sottoposto a segreto istruttorio. L’articolo 114 del codice di procedura penale ne vieta la pubblicazione, non è divulgabile con il mezzo della stampa”, ha aggiunto il legale.

C’e’ però un piccolo dettaglio: Fanpage dovrebbe aver consegnato alla Procura il girato relativo alla prima puntata, come richiesto. Anche perchè non è detto che uno debba consegnare anche il lavoro giornalitico non ancora pubblicato e quindi non oggetto di esame giudiziario in fase preventiva. Fermo restando che Fanpage potrebbe ugualmente pubblicare la seconda puntata indipendentemente da quello che farà La7.

(da agenzie)

Correlati