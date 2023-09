QUEL COGLIONE PRIMA HA SCAVALCATO LA RECINZIONE, POI’ SI E’ ARRAMPICATO SULLA STATUA



Un turista tedesco ha provocato cinquemila euro di danni alla statua del Biancone in piazza della Signoria a Firenze per farsi una foto.

L’episodio si è verificato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre. L’uomo è stato rintracciato nella mattinata di ieri e denunciato per danneggiamento di beni culturali.

Il 22enne residente a Berlino all’una di notte si è trovato con due amici davanti alla fontana del Nettuno. Ha scavalcato la recinzione ed è salito sul bordo della vasca. Poi si è arrampicato sulla zampa del cavallo arrivando alla base della carrozza e lì si è fatto fotografare.

Scendendo, ha appoggiato il piede sulla zampa, danneggiandola. Ma l’allarme, racconta oggi l’edizione fiorentina di Repubblica, è scattato soltanto quando il ragazzo è sceso dalla fontana. Quando i vigili sono arrivati i tre si erano già dileguati.

Il cittadino tedesco è stato successivamente rintracciato in un B&B. Per lui è arrivata la denuncia ai sensi dell’articolo 518 del Codice Penale. I successivi accertamenti degli esperti hanno rilevato che la zampa anteriore destra ha subito il distacco di alcune stuccature realizzate nel restauro del 2018. Mentre dalla zona superiore del carro, in marmo rosso, si è staccata una porzione triangolare di circa 25 millimetri.

(da agenzie)

