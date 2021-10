“DALLE PROMESSE DI TRE ASSUNZIONI OGNI USCITA SI E’ PASSATI A UNA ASSUNZIONE OGNI TRE USCITE”



Quota 100 è stato “un passo indietro, molto costoso”, secondo l’economista Elsa Fornero. La misura voluta dalla Lega “ha dato benefici a pochi” e “non ha affatto mantenuto la promessa di aumentare l’occupazione giovanile in sostituzione di quella più anziana”.

È quanto afferma in un’intervista a Repubblica l’ex ministra del Lavoro del governo Monti.

Fornero ricorda che Giuseppe Conte, quando era premier, disse “che ci sarebbero state tre assunzioni per ogni uscita”. Secondo l’economista però è successo il contrario: “un ingresso per ogni tre uscite”.

E dunque Quota 100 “ha fallito sul piano occupazione”. “Il mercato del lavoro non funziona sostituendo un lavoratore con un altro. In una fase di recessione dell’economia è difficile creare nuova occupazione, ma in condizioni di normalità dobbiamo puntare ad un mercato del lavoro che alzi il tasso di occupazione” commenta l’ex ministra del Lavoro.

Fornero auspica “un compromesso” rispetto alle ipotesi di Quota 102 e 104 “per evitare un innalzamento troppo brusco dell’età pensionabile per alcuni lavoratori”. Allo stesso tempo questo, per l’ex ministra, deve essere anche “un messaggio molto chiaro verso il ritorno al percorso indicato dalla riforma del 2011″.

La ministra sottolinea comunque che personalmente avrebbe preferito usare strumenti “già esistenti per ammorbidire l’aumento dell’età pensionabile”. “Penso, tra gli altri, all’Ape social e ad Opzione donna” osserva.

(da agenzie)

