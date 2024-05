HA SGANCIATO 100 MILA EURO ANCHE PAOLO BERLUSCONI, MENTRE LA “VEDOVA INCONSOLABILE” MARTA FASCINA HA CONTRIBUITO CON 56 MILA EURO… E LETIZIA MORATTI, CHE SCALPITA PER SCALARE IL PARTITO, HA STACCATO UN ASSEGNO DI 20.000 EURO



La famiglia Berlusconi ha sostenuto con 600mila euro Forza Italia nei primi quattro mesi del 2024. Nell’ultimo aggiornamento dei contributi, prestazioni e altre forme di sostegno percepite dal partito, fra marzo e aprile sono arrivati cinque versamenti da 100mila euro ciascuno da parte dei cinque figli di Silvio Berlusconi: Barbara, Eleonora, Luigi, Pier Silvio e Marina, appena nominata Cavaliere del lavoro – come papà Silvio – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un contributo dello stesso valore nelle casse azzurre è arrivato anche dal marito di Marina Berlusconi, Maurizio Vanadia.

Altri 100mila euro in aprile li ha versati Paolo Berlusconi, fratello del fondatore di Forza Italia. E l’ultima compagna dell’ex premier, la deputata Marta Fascina, ha contribuito con 56mila euro, dopo gli oltre 40mila versati nei primi mesi dell’anno.

Nell’elenco ci sono anche 20mila euro da parte di Letizia Moratti, alla guida della consulta della segreteria nazionale del partito e candidata alle Europee.

(da agenzie)

