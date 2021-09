IL DIRETTORE DEL “TEMPO”: “LE AVEVA SCOMBINATO LA VITA METTENDOLE IN TESTA CHE AVEVA MILIONI DI ALLERGIE”



La madre di Franco Bechis è morta di covid. Un primario, racconta il direttore del Tempo, l’aveva convinto a non vaccinarsi. Contro il dottore, è stato fatto un esposto all’ordine dei medici, che qualche giorno fa ha istituito la commissione per valutarli.

Si legge sulla Stampa:

“Le aveva scombinato da tempo la vita non consentendo che mangiasse più niente, mettendole in testa che aveva milioni di allergie che per tutta la vita non aveva mai avuto e noi ci ridevamo sopra e le dicevamo che era un santone poi le ha detto che sarebbe morta se avesse fatto il vaccino e invece mia madre è morta di Covid».

Franco Bechis, direttore de Il Tempo, avrebbe voluto fare di più di un esposto contro il primario che ha convinto la mamma a non vaccinarsi. «Purtroppo non sono testimone diretto dei fatti perché vivo a Roma ho solo i racconti di mia madre e delle miei sorelle che stanno a Torino”.

La donna si è ammalata a Pasqua:

“Eravamo quasi riusciti a convincere mamma a vaccinarsi. I miei figli le avevano detto nonna non veniamo più a trovarti né ti chiamiamo se non ti vaccini, abbiamo raccolto tanti pareri medici tutti univoci sul fatto che dovesse vaccinarsi. A quel punto mia sorella ha accompagnato mamma dal medico e gli ha riportato tutti i pareri che aveva raccolto. Bene lui, ma l’ho saputo da poco, l’ha guardata negli occhi e le ha detto tu vuoi uccidere tua madre. Alla fine il pressing aveva prodotto qualche risultato”.

(da agenzie)

