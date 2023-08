“CHE SIA STATA UNA SCELTA FELICE È LECITO DUBITARE. A QUANTO PARE, LE VACANZE NEL PROPRIO PAESE SONO DIVENTATE TROPPO COSTOSE ANCHE PER IL CAPO DEL GOVERNO. DI CERTO, NON È ARRIVATA A VALONA CON LA ‘VLORA’”



Le vacanze dei politici sono una questione poliica. Le escursioni in montagna mandano un messaggio diverso agli elettori rispetto alle immersioni alle Maldive. La scelta della destinazione delle vacanze e il comportamento in loco devono essere calcolati con attenzione. Gli errori possono avere conseguenze politiche terribili al ritorno dei vacanzieri alla vita di tutti i giorni.

È quello che è successo in Italia a Matteo Salvini, leader della destra nazionalista della Lega, in vacanza quattro anni fa. Salvini, all’epoca ministro dell’Interno e vicepremier da poco più di un anno, se la spassava a Milano Marittima, a metà strada tra Ravenna e Rimini, nel locale “Papeete Beach”. Salvini sostituiva il DJ in consolle e le ballerine in bikini muovevano i loro fianchi su una versione rap dell’inno nazionale davanti agli occhi estasiati del ministro.

Il suo sogno di diventare primo ministro si è infranto ed è stato costretto a sedersi sui banchi dell’opposizione. Il fatto che Salvini sia di nuovo vice- capo del governo è merito di Giorgia Meloni, che come leader del partito Fratelli d’Italia guida dall’ottobre 2022 una coalizione di centro-destra con la Lega e la Democrazia Cristiana Forza Italia.

Prime vacanze estive da capo del governo in Puglia

La prima donna a ricoprire la massima carica di governo in Italia sembra aver fatto le cose per bene all’inizio, parlando di vacanze. Per la sua prima vacanza estiva da capo del governo, la Meloni ha scelto la Puglia, sul tacco dello stivale italiano. La regione è considerata di tendenza quest’anno.

A Ceglie Messapica, nell’entroterra brindisino, il premier, il suo compagno, il giornalista televisivo Andrea Giambruno, e la loro figlia Ginevra, che presto compirà sette anni, hanno affittato una stanza in una masseria, un complesso alberghiero in stile country house con i trulli tipici della regione. La sorella della Meloni, Arianna, e suo marito, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, fanno parte dell’entourage.

La scelta del luogo di villeggiatura e della sistemazione è stata considerata ragionevole dagli osservatori politici: una destinazione nell’entroterra; una sistemazione dignitosa ma non troppo lussuosa, in cui sia garantita la privacy del capo del governo e della sua famiglia; un bagno in piscina dietro le mura di un hotel di campagna invece che su una spiaggia pubblica o privata. Le segnalazioni di paparazzi o di curiosi che utilizzano droni per tentare di scattare foto e girare filmati ha fatto guadagnare ulteriori punti di simpatia.

E poi la Meloni e la sua famiglia allargata scomparvero improvvisamente in Albania, il 14 agosto, il giorno prima di Ferragosto. La festa del 15 agosto deve la sua origine e il suo nome alle “Feriae Augusti” (feste di Augusto) di epoca pagana: l’imperatore romano Augusto (63 a.C. – 14 d.C.) aveva originariamente concesso ai suoi sudditi un giorno di riposo all’inizio del mese che portava il suo nome; in seguito la festività fu spostata a metà del mese. Inoltre, il 15 agosto è la festa cattolica dell’Assunzione della Vergine Maria. Per gli italiani, Ferragosto è da anni la festa più sacra del mese di agosto.

Invito privato del Primo Ministro Edi Rama

La Meloni ha accettato un invito privato del Primo Ministro albanese Edi Rama, che ha una residenza estiva a Valona, nel sud dell’Albania. Non si sa se la Meloni e il suo entourage alloggeranno lì o in un albergo. Ci sono state informazioni contraddittorie anche sul mezzo di trasporto utilizzato. Inizialmente, i media critici nei confronti del governo avevano riferito che la Meloni e la sua famiglia avevano attraversato l’Adriatico sullo yacht privato di un amico imprenditore.

Poi è arrivata la notizia ufficiale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: la comitiva ha preso il traghetto di linea da Brindisi a Valona lunedì mattina, con un viaggio di sei ore e mezza. Non ci sono foto della traversata e dell’arrivo, né ufficiali né sui social media. L’unica informazione sulla durata del viaggio è che il capo del governo si fermerà in Albania per “alcuni giorni”.

Il socialista Rama e la conservatrice di destra Meloni vanno splendidamente d’accordo, nonostante le loro differenze ideologiche. Rama elogia la Meloni come una “tigre” che ha sorpreso tutti sulla scena internazionale. “La gente si aspettava un mostro fascista in marcia verso l’Europa. Invece, abbiamo visto una donna e una grande europea, le cui capacità di comunicazione possono essere descritte solo come mostruose – e assolutamente impeccabili”, si entusiasma Rama.

Mezzo milione di italiani attratti dall’Albania

Il suo talento comunicativo di convinto europeista è indiscusso anche sulla scena internazionale. In patria, però, reagisce con piglio sottile alle critiche, minaccia i giornalisti sgraditi di querele e mette in riga i media pubblici. Proprio come la Meloni, come direbbero i suoi critici in Italia e altrove.

Che l’Albania sia una scelta felice per il Presidente del Consiglio italiano e la sua famiglia come meta per una (breve) vacanza di Ferragosto è lecito dubitare.

I giornali sono pieni di notizie di famiglie italiane che fuggono dai prezzi fortemente aumentati sulle coste nazionali verso l’Albania, dove con gli stessi soldi si può fare una vacanza da due a tre volte superiore a quella in patria, compresi i costi di trasporto attraverso l’Adriatico.

A quanto pare, le vacanze nel proprio Paese sono diventate troppo costose anche per il capo del governo, come dice la Meloni. Quest’anno la piccola Albania si aspetta nove milioni di turisti, un terzo in più rispetto all’anno scorso. Particolarmente forte è l’aumento dei visitatori estivi italiani; ben più di mezzo milione di italiani andranno in vacanza in Albania quest’estate.

Rama ha postato sui social media una foto che mostra il cargo “Vlora”, completamente sovraffollato, sul quale più di 10.000 rifugiati della povertà sono arrivati a Bari attraverso l’Adriatico poco dopo la caduta del “comunismo dell’età della pietra” in Albania nel 1991. “Albanesi in viaggio verso l’Italia, 1991”, ha scritto. Accanto, Rama ha messo una foto dello stesso cargo, da una prospettiva diversa, e ha scritto sopra: “Italiani in viaggio verso l’Albania per le vacanze, 2023”. Meloni non è certo arrivata a Valona con la “Vlora”.

Matthias Rüb

per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”

This entry was posted on sabato, Agosto 19th, 2023 at 19:39 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.