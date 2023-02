GIORGIO MULÈ: “INIZIATIVA GRAVE, HA SPORCATO UN IMPORTANTE MOMENTO DI CONDIVISIONE NELLA LOTTA ALLA MAFIA. HA FATTO UN PROCESSINO, USANDO METODI CHE NON DOVREBBERO AVERE CITTADINANZA NELLA BATTAGLIA POLITICA”



Giorgio Mulè ha assistito allo scontro sul «caso Donzelli» dallo scranno più alto dell’Aula di Montecitorio. In qualità di vicepresidente della Camera, il deputato di Forza Italia, in quel momento, guidava i lavori dell’assemblea. «La dialettica è andata senza dubbio oltre il rispetto reciproco – dice – tanto che Donzelli è stato richiamato ufficialmente. Anche il presidente Fontana ha sottolineato che ho fatto bene a richiamarlo».

E ora che succede?

«Ora spetterà al Giurì d’onore stabilire se e quanto le espressioni di Donzelli siano andate fuori dal seminato. Non è una commissione a cui si ricorre spesso, a dimostrazione di quanto sia stata grave l’iniziativa di Donzelli, che ha sporcato un importante momento di condivisione nella lotta alla mafia».

Iniziativa non proprio isolata, altri deputati di Fratelli d’Italia lo hanno sostenuto. Considerato anche il ruolo di Donzelli nel partito, la premier Meloni poteva non sapere?

«Non faccio dietrologia, voglio pensare che non ci sia una strategia politica e che Meloni fosse totalmente all’oscuro. Mi aspetto che Donzelli lo dica chiaramente, altrimenti ci sarebbe davvero da preoccuparsi. Quanto agli altri di Fratelli d’Italia, credo che si siano incaponiti, pur di non chiedere scusa. Sono stati vittime della sindrome di Fonzie».

Dovrebbero chiedere scusa?

«Donzelli ha fatto un processino, che non appartiene al mio modo di fare politica e allo stile di tutta Forza Italia. Ha usato metodi che non dovrebbero avere cittadinanza nella battaglia politica: se avesse avuto elementi per muovere accuse fondate ai colleghi del Pd, sarebbe dovuto andare in procura»

Donzelli dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Copasir?

«Qui il Copasir non c’entra, non è da lì che Donzelli ha ottenuto quelle informazioni. Ma sono davvero perplesso sul fatto che ci sia riuscito e mi dà molto fastidio che, una volta avuto accesso a questi dati riservati, li abbia usati per la lotta politica. Così si devia dal normale percorso istituzionale e si travalica la corretta dialettica politica».

(da La Stampa)

This entry was posted on mercoledì, Febbraio 1st, 2023 at 21:26 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.