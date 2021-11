INSULTI OMOFOBI E COLTELLI… IL SUO APPELLO ALLA POLITICA: “CI ASCOLTI, RISCHIAMO LA VITA”



“Fr*** di mer**, ti tagliamo la gola” sono le parole di Mirko Galanti, un ventunenne romano che ha raccontato a Fanpage.it di essere stato vittima di insulti omofobi all’uscita della gay street.

Autori della violenza verbale quattro ragazzi, presumibilmente minorenni, che intorno alle ore 5.30 dello scorso sabato 13 novembre lo hanno seguito lungo via del Colosseo.

“Erano sul marciapiede opposto al mio, due di loro hanno tirato fuori un coltello e hanno iniziato a gridarmi contro insulti e minacce di morte come ‘ti tagliamo la gola, fr*** di mer**, ti tagliamo un orecchio, ti spacchiamo’ – racconta Mirko, profondamente provato dalla violenza verbale subita – Se ripenso a quel momento posso dire che mi sono sentito in pericolo, perché erano quattro contro uno, erano più alti di me e armati. Temevo che mi si avvicinassero e che mi si scagliassero contro: ho veramente creduto di morire”.

Mirko ha raccontato i concitati attimi in cui si è trovato solo in balìa dei suoi aggressori: “L’unica cosa che ho potuto fare è stata abbassare la testa e camminare dalla parte di strada più illuminata. Ho raggiunto la metropolitana, pagato il biglietto e atteso il treno. Prima di dirigermi sulla banchina in direzione Rebibbia ho aspettato fino all’ultimo, perché avevo paura che mi seguissero”.

Quella di sabato non è la prima aggressione che Mirko ha subito da quando è stato respinto il Ddl Zan e ha raccontato che anche altre persone vicine a lui sono state vittime di omofobia: un suo amico ha schivato per poco una bottiglia che gli hanno lanciato contro insultandolo davanti ad una discoteca e una sua amica, a seguito di un’aggressione, ha riportato ferite d’arma da taglio.

La stessa mattina il gruppo che ha aggredito Mirko ha puntato una coppia di ragazzi che si baciavano vicino a un locale della gay street in zona San Giovanni, gridandogli: “Fr*** di merda, che c***o vi baciate, passano i bambini”.

Il messaggio che voglio lanciare con la mia denuncia è che la politica ci deve ascoltare – ha detto – per essere gay rischiamo costantemente la vita e viviamo nel terrore. Anche noi omosessuali abbiamo il diritto di essere protetti”. Mirko sporgerà denuncia ai carabinieri: “Rispetto alla violenza che ho subito mi è andata bene, ma non voglio pensare a come sarebbe potuta finire”.

(da Fanpage)

Correlati