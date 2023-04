L’EX CAPOGRUPPO SERRACCHIANI ALLA GIUSTIZIA, GLI ENTI LOCALI A BARUFFI, BRACCIO DESTRO DI BONACCINI E ALESSANDRO ALFIERI ALLE RIFORME



Fumata bianca al Nazareno.

Elly Schlein e Stefano Bonaccini hanno trovato l’accordo sulla segreteria del Pd. Dopo una trattativa durata fino a notte – da una parte il capogruppo al Senato Francesco Boccia, dall’altra il sottosegretario emiliano Davide Baruffi – maggioranza e minoranza dem hanno siglato un’intesa di massima.

Schlein a questo punto potrebbe varare già in giornata la squadra con cui governerà il principale partito di opposizione. Squadra larga, modello governo ombra, fra i 15 e i 20 posti.

Cinque andranno alla minoranza: Debora Serracchiani andrà alla Giustizia, Alessandro Alfieri alle Riforme, lo stesso Baruffi, braccio destro di Bonaccini in Regione Emilia-Romagna, guiderà gli Enti Locali. In segreteria entra dunque anche la corrente di Base Riformista dell’ex ministro Lorenzo Guerini, l’area che nel post-primarie aveva espresso più perplessità sulla gestione unitaria.

Altra novità: Schlein non avrà vice-segretari. In quota maggioranza, blindati l’ex ministro Peppe Provenzano agli Esteri e l’ex viceministro Antonio Misiani all’Economia

Possibile un incarico anche per Sandro Ruotolo (Legalità o Sud)

(da La Repubblica)

