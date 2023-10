LA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE DI ACTION AGAINST HUNGER



La mancanza di accesso all’acqua è una delle maggiori sfide a Gaza, secondo l’organizzazione benefica internazionale Action Against Hunger, che mette in guardia da “una crisi sanitaria sull’orlo dell’esplosione”.

Il personale dell’organizzazione di beneficenza afferma che i rifugi per sfollati sovraffollati sono vicini al punto di rottura. Aggiungono che un rifugio a Gaza attualmente accoglie più di 24.000 persone e che il 60% dei bambini soffre di diarrea. Alcune persone ricorrono anche alla defecazione all’aperto.

L’ONU stima che ci siano meno di 3 litri di acqua pro capite ogni giorno per i 2,3 milioni di persone che vivono a Gaza, metà delle quali sono bambini che sono maggiormente a rischio di carenza idrica e infezioni diarroiche – la principale causa di mortalità infantile a livello globale.

E tale quantità è destinata a diminuire di giorno in giorno man mano che le forniture e il carburante utilizzati per rendere l’acqua potabile negli impianti di desalinizzazione vengono ridotti.

Chiara Saccardi, responsabile per il Medio Oriente di Azione contro la Fame, ha dichiarato:

Di fronte a questa situazione impossibile, molte famiglie di Gaza ricorrono a fonti di acqua non potabile, come i pozzi agricoli. Ciò li espone al rischio imminente di disidratazione e persino di un’epidemia di malattie infettive come il colera. Una tale epidemia, se dovesse verificarsi, renderebbe questa grave crisi un problema ancora più grande.

(da Globalist)

This entry was posted on giovedì, Ottobre 19th, 2023 at 20:50 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.