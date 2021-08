A UN MESE DAL VOTO: SPD 23%, CDU 22%, VERDI 18%, LIBERALI FPD 12%, SOVRANISTI AFD 10%, ESTREMA SINISTRA LINKE 6%



L’aggancio aveva già occupato le prime pagine di tutti i quotidiani tedeschi. Che dovranno stamparne ancora per il sorpasso dei socialisti dell’Spd sui cristiano democratici della Cdu.

Per la prima volta dal 2006 l’Spd sorpassa infatti la Cdu nei sondaggi e lo fa a poco più di quattro settimane dal voto.

Stando ai sondaggi effettuati da Forsa, il partito del vice cancelliere Olaf Scholz ha ottenuto il 23% delle intenzioni di voto mentre i conservatori, guidati da Armin Laschet, si fermano al 22 seguiti dai Verdi al 18 % guidati da Annalena Baerbock.

A completare il quadro dell’indagine demoscopica il 12% ottenuto dai liberali dell’Fdp, il 10% dell’estrema destra Afd e il 6 % del partito di sinistra di Linke.

Intanto le elezioni del prossimo 26 settembre si avvicinano e nei giorni scorsi la stessa cancelliera uscente Angela Merkel aveva rassicurato il partito e i propri elettori rinnovando la fiducia nei confronti di Laschet, candidato per il ruolo di leadership del Paese occupato da lei per anni. «Sono profondamente convinta di lui», aveva dichiarato Merkel. Che adesso ha concretamente davanti a sé le difficoltà di consenso del suo presunto successore.

