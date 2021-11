COALIZIONE “SEMAFORO” TRA SOCIALISTI, LIBERALI E VERDI



Questa mattina i tre partiti si sono incontrati per un ultimo giro di tavolo. Alle 15, la presentazione ufficiale del nuovo governo

C’è voluto parecchio tempo, ma alla fine la decisione sembra presa e l’annuncio è atteso per questo pomeriggio.

La Germania sarà governata dalla coalizione «semaforo», composta da socialdemocratici (Spd), Verdi e liberali (Fdp).

I tre partiti hanno negoziato fino a tarda notte e questa mattina si sono incontrati per un ultimo round, in attesa delle approvazioni da parte dei congressi Spd e Fdp, mentre i Verdi hanno diramato un sondaggio tra gli iscritti.

Al di là di questi passaggi, però, l’accordo di governo c’è e verrà presentato ufficialmente alle 15 di oggi. A

tirare le fila il socialdemocratico Olaf Scholz, che sarà eletto cancelliere del Bundestag – il Parlamento tedesco – la seconda settimana di dicembre, segnando così la fine dell’era Merkel.

Per ora, i partiti hanno concordato di non introdurre nuove tasse sui beni e di non aumentare l’imposta sul reddito, sulle società e l’Iva; il salario minimo, poi, dovrà essere aumentato a 12 euro l’ora, e sarà concesso il voto ai 16enni. I tedeschi avranno così il loro governo, 59 giorni dopo le elezioni generali del 26 settembre, che hanno visto prevalere la Spd con quasi il 26% delle preferenze.

(da agenzie)

