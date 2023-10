IL NUOVO AUDIO E’ VERAMENTE IMBARAZZANTE…A UNA COLLEGA DI “DIARIO DEL GIORNO”: “STIAMO CERCANDO UNA TERZA PARTECIPANTE, FACCIAMO LE THREESOME. HAI SCOPATO? C’È FICA? ENTRERAI A FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO? DEVI DARCI QUALCOSA IN CAMBIO”… “POSSO TOCCARMI IL PACCO? LO SAI CHE IO E ***** ABBIAMO UNA TRESCA? LO SA TUTTA MEDIASET”



Andrea Giambruno è ancora protagonista di Striscia La Notizia. Dopo il filmato del fuorionda nel quale si lascia andare ad alcune considerazioni e si rivolge alla collega, Viviana Guglielmi, con battute allusive, nella puntata di giovedì 19 ottobre, il tg satirico ha trasmesso nuove dichiarazioni del giornalista e conduttore.

Gli audio trasmessi da Striscia La Notizia stasera fanno parte ancora di un fuorionda di Andrea Giambruno. Non è chiaro a chi si rivolga il conduttore e giornalista, ma le dichiarazioni sono ben comprensibili: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo” dice, “L’hai già fatto” risponde una donna.

Il conduttore continua: “Tu sei fidanzata?”. “Si, te l’ho già detto stamattina, Andrea”, la risposta. Poi ancora: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te?, dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e *****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu”

“Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con **** . Però generalmente va a Madrid a ciu***e. Hai sco*ato? C’è fi*a? Sco**to? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio”.

E allora che la donna risponde: “La mia competenza”. “Noi facciamo le foursome, si sco*a”, continua Giambruno.

Il conduttore si rivolge poi a qualcun altro raccontando il botta e risposta avuto con quella donna: “Le ho detto devi fare le foursome con noi. Tradotto: si sco*a”. A quel punto interviene un uomo: “Se ti registra Striscia, poi vedi te..”. E allora che Giambruno ironizza: “Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate”.

(da Fanpage)

