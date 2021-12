RENZI E CALENDA AFFIDABILI COME IL NO VAX CON IL BRACCIO AL SILICONE



Se invece di starnazzare come le oche del Campidoglio i Gianni&Pinotto del centrino da tavolo si fossero tenuti il cecio in bocca avrebbero messo Giuseppe Conte in un bel pasticcio.

Poiché, sicuramente dettata da spirito costruttivo, l’offerta del seggio di Roberto Gualtieri avanzata da Enrico Letta avrebbe creato non pochi grattacapi al capo politico dei 5Stelle.

Intanto, impegnarsi in Parlamento con un movimento da ricostruire dalle Alpi alla Sicilia, nonché tormentato da frustrazioni e nevrosi non sarebbe stata affatto una passeggiata (“non voglio fare il deputato assenteista”, ha detto e sottoscriviamo).

Ma, soprattutto, sarebbero piovute sull’ex premier le inevitabili accuse di avere approfittato dell’acquisito ruolo di partito per arraffare una poltrona di deputato: classico comportamento da membro della casta che i grillini dei primordi avrebbero ricoperto di vaffa.

Un Conte candidato sarebbe stato dunque per Gianni&Pinotto uno straordinario bersaglio da tre palle un soldo, uno stillicidio quotidiano di critiche e insulti, magari con la speranza di fargli perdere la partita.

Siccome però l’altro non c’è cascato la coppia che scoppia ha espettorato roboanti interviste con la stessa faccia di chi si è appena sparato sui piedi.

Colui che vanta come fosse una medaglia olimpica la terza posizione nella corsa a sindaco di Roma ha modestamente dichiarato a Repubblica: “l’avrei sconfitto, non potevo accettare l’idea che un 5S calcasse i Sacri colli” (ha detto proprio così).

“Conte è un uomo senza coraggio”, ha invece commentato Pinotto, che con il suo abuso della lingua inglese è il comico più acclamato del Golfo Persico.

Ovviamente, stiamo parlando di Carlo Calenda e Matteo Renzi anche se paragonati a Gianni &Pinotto loro fanno ridere molto di più.

Tornando seri non si capisce proprio come possa il segretario del Pd pensare a un’alleanza per il Quirinale, sia pure tattica, con i leader dei due partitini Italia Viva e Azione. Affidabili come il no vax con il braccio al silicone, quelli hanno i franchi tiratori incorporati.

(da il Fatto Quotidiano)

