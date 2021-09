IL MINISTRO DEGLI INTERNI DISPONIBILE A UN INCONTRO: “HO 45 ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO E AGISCO SEMPRE CON L’EQUILIBRIO NECESSARIO”



“Prima o poi” un incontro con Matteo Salvini “si farà ma non so dire” quando.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al “Festival delle citta’” a Roma, ha dato la sua disponibilità a incontrare il leader della Lega.

Una risposta che il segretario del Carroccio aspettava da tempo, dopo mesi di attacchi e critiche nei confronti della ministra soprattutto riguardo alla gestione dei migranti. “Nel frattempo ci sono dei risultati che rivendico, come quello con la Tunisia. Penso di aver fatto davvero tutto e di avere un buon rapporto anche con i colleghi europei, insieme stiamo portando avanti una linea comune di noi Paesi più esposti”.

Lamorgese ha aggiunto: “Sono stati mesi complicati, a parte che per quello che mi veniva riversato addosso, per la gestione di un problema complesso. Avere una serie di manifestazioni contro certo non è piacevole – ha osservato – Mi sono chiesta cos’è che non ho fatto? Ho esperienza in questo ambito, l’ho fatto per 45 anni e sono problemi che ho cercato sempre di affrontare con l’equilibrio necessario”.

(da agenzie)

