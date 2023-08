IL TENTATIVO SI È INFRANTO SUL RIFIUTO DEL LEADER POPOLARE FEIJÓO, CHE È BEN CONSAPEVOLE QUANTO VOX SIA DETESTATO DAL PPE DI MANFRED WEBER. COME DEL RESTO L’ALTRO ALLEATO DELLA DUCETTA, IL POLACCO MORAWIECKI



Giorgia Meloni è così ossessionata dall’ambizione di diventare la “nuova Merkel” europea che avrebbe digitato il numero del leader dell’estrema destra a capo di Vox, Santiago Abascal, e sarebbero bastate un paio di telefonate per convincere il neofranchista a dare i suoi voti al Partito Popolare “senza chiedere nulla in cambio”, senza cioè pretendere di entrare nel governo.

Entrambi gli schieramenti hanno 171 voti sicuri per quella maggioranza semplice che dalla seconda votazione è necessaria per ottenere la fiducia. L’appoggio ’’senza condizioni’’ di Santiago Abascal al PP è innescato dalle trattative di Pedro Sanchez per formare un governo con i socialisti alleati ai 7 deputati indipendentisti catalani di Puidgemont.

L’estremo tentativo di Giorgia di portare Vox a sostenere senza contropartite un governo a guida PP si è infranto sul rifiuto del leader popolare Feijóo, che è ben consapevole quanto il partito neo-fascio spagnolo sia detestato dal Partito Popolare Europeo guidato da Manfred Weber.

Il PP fa parte infatti del Partito Popolare Europeo e un esecutivo con Vox aprirebbe le porte a un’alleanza con i Conservatori guidati dalla Ducetta. Senza dimenticare che il prossimo 15 ottobre l’altro alleato della Meloni nei Conservatori, l’attuale premier polacco Mateusz Morawiecki, riesca a sconfiggere lo sfidante Donald Tusk, che il PPE sta appoggiando in maniera forsennata.

(da Dagoreport)

