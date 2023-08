BENVENUTI NELL’EPOCA DELL’’OPEN TO TESSSORO’, IN CUI GIORGIA MELONI, TRAVESTITA DA GOLLUM CHE ESCE DA UNA CONCHIGLIA (MA FORSE È UNA COZZA), FA DA TESTIMONIAL ALL’ALBANIA



E niente, “Open to Meraviglia” è fallito. Benvenuti nell’epoca dell’”Open to Tesssoro”, in cui Giorgia Meloni, travestita da Gollum che esce da una conchiglia (ma forse è una cozza), fa da testimonial all’Albania.

Non soltanto il simpatico Edi Rama si è divertito a percularci come nazione troppo cara per andarci in vacanza, adesso fa anche l’ufficio stampa di Giorgia Meloni che, nei giorni di Ferragosto, ha pensato bene di andarsene anche lei a Valona, con famiglia governativa al seguito.

Il più grande spot all’Albania mai visto, anche perché la comunicazione è stata gestita da Edi Rama in persona. A lui infatti dobbiamo la conferma della presenza del nostro premier al di là dell’Adriatico, mentre l’ufficio stampa di palazzo Chigi taceva.

Non si sa se Giorgia Meloni sia andata con un traghetto di linea (ma strano che nessuno l’abbia vista) o con una imbarcazione privata o statale, o se abbia incontrato o meno Tony Blair, in visita al premier albanese negli stessi giorni.

E più latitava qualsiasi forma di comunicazione istituzionale, più il mistero si infittiva, più tutti guardavano alle coste albanesi in attesa di un cenno, fino alla magnifica foto pubblicata da Edi Rama, con la mano di Giorgia affettuosamente sulla sua spalla.

Grande spot di Edi Rama, che si è dichiarato “fratello d’Italia”, alla Meloni, e grande spot della Meloni a Edi Rama! Open to Tesssoro! Benvenuti in Albania!

(da www.mowmag.com)

This entry was posted on venerdì, Agosto 18th, 2023 at 20:17 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.