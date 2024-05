DAVANTI ALLA COATTATA DELLA MELONI, DE LUCA MANTIENE IL RUOLO ISTITUZIONALE E RISPONDE “BENVENUTA”… POI AGGIUNGE “NOI SIAMO PERSONE EDUCATE, OSPITALI E ABBIAMO IL SENSO DELL’OPPORTUNITA’ IN GIORNATE DI VALORE COMUNITARIO”



«Presidente De Luca, sono quella stronza di Meloni. Come sta?». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata al governatore della Campania Vincenzo De Luca durante i saluti istituzionali a Caivano.

Una replica a quando, tre mesi fa, il presidente campano fu catturato dai microfoni della stampa alla Camera dicendo «Lavora tu, stronza!». Il riferimento era diretto alla premier che dalla Calabria gli aveva detto: «Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più».

Il faccia a faccia tra i due politici è, infatti, avvenuto all’inaugurazione del nuovo centro sportivo a Caivano (Napoli) dove la presidente del Consiglio ha fatto visita assieme al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Dopo il gelo calato durante i primi saluti, De Luca ha cercato di mantenere la calma replicando con un innocuo «Benvenuta»

“Certo che ci siamo salutati”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato al termine dell’inaugurazione del centro sportivo ‘Pino Daniele’ a Caivano, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il “saluto” polemico della premier. “Noi siamo persone educate, garbate, ospitali e abbiamo il senso dell’opportunità quando vi sono giornate come questa di valore comunitario”, ha aggiunto De Luca.

