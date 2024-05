L’INTERROGATORIO DI SPINELLI DAVANTI AL GIP, I SOLDI E LE “SCENEGGIATE” DEL GOVERNATORE



«Ci vessava e parlava troppo. Anche a vanvera. Gli abbiamo pagato tutto. Chiese, palazzi, persino il Festival dei Fiori». Così Aldo Spinelli parla di Giovanni Toti nell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari. E rischia di aggravare ancora di più la posizione del presidente della Regione Liguria.

Nell’inchiesta sulla corruzione e sul falso dopo l’arresto del governatore Spinelli dice che Toti «faceva sceneggiate, chiedeva cose impossibili». Anche se «le cose elettorali gliele ho sempre date. Abbiamo fatto il Festival della Scienza, abbiamo dato i contributi alle chiese, ho fatto il palazzo di San Lorenzo…». Mentre il figlio Roberto ce l’ha anche con il padre: «Avevamo pensato di mettergli un amministratore di sostegno dopo la scomparsa di mia madre».

I soldi e le sceneggiate

Roberto Spinelli ha messo a verbale che era Toti a chiamare il padre. Come in occasione dei 4.100 euro sborsati per una cena elettorale. Toti faceva spesso «sceneggiate» per chiedere finanziamenti. Ma il padre beneficiava anche il presidente dell’Autorità Portuale Paolo Signorini. Al quale pagava soggiorni a Monte Carlo e i 13.500 euro per il catering del matrimonio della figlia. Alla fine dell’interrogatorio Spinelli senior ha chiesto di tornare libero e vedere il fratello: «L’unica cosa che ho chiesto all’avvocato è che mi liberano per poter lavorare, perché io ho bisogno di lavorare… ho 1000 e passa persone. E mio fratello che la sera possa venire a casa mia, ha ottant’anni. Faccia l’istanza per mio fratello che belin… ma la faccia, viene la sera a farmi compagnia». L’istanza è stata presentata.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Maggio 17th, 2024 at 14:11 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.