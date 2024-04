NEL PARTITO MONTA LA PROTESTA CONTRO LA SATRAPIA DEL FU AVVOCATO DEL POPOLO, CHE HA INFARCITO LE LISTE PER LE EUROPEE DI AMICHETTI



Giuseppe Conte si è rotto i cabasisi dell’uno vale uno, e sta trasformando il Movimento 5 Stelle in una piccola satrapia dove lui comanda e gli altri obbediscono. La composizione delle liste elettorali, infarcite di suoi amichetti, ha infastidito i vertici e la base grillina. Irrita ancor di più il movimentismo furbetto di Peppiniello Appulo su Mamma Rai.

L’obiettivo dell’ex “avvocato del popolo” è piazzare uno dei suoi fedelissimi alla direzione del Tg3, al posto di Mario Orfeo (il giornalista, nominato in quota Pd e già soprannominato “pongo” per la sua duttilità nei confronti del potere, non ha mai fatto breccia nel cuore di Conte e non è riuscito a “sedurre” neanche Elly Schlein).

Mesi fa, Conte incontrò la triade Chiocci-Sergio-Vespa, all’epoca asse portante di Viale Mazzini, a cui consegnò l’idea di piazzare al Tg3 Giuseppe Carboni, che il M5s paracadutò alla guida del Tg1 ai bei tempi del governo gialloverde. Sciolta l’alleanza tra l’ad Rai e i due giornalisti, Conte è stato costretto a cambiare interlocutore e ha affidato a Giampaolo Rossi i propri desideri: oltre al Tg3, vorrebbe una direzione di fascia.

Il direttore generale di Viale Mazzini, però, non si è mostrato accomodante nei confronti della pochette inamidata di Peppiniello, il quale, da gran “Camale-conte”, ha deposto il volto conciliante e ha mostrato gli artigli. Davanti alle ritrosie di Rossi, Conte ha agitato lo spauracchio. Della serie: ora vi faremo vedere i sorci verdi in Vigilanza (commissione presieduta dalla senatrice M5s, Barbara Floridia).

(da Dagoreport)

This entry was posted on mercoledì, Aprile 24th, 2024 at 20:49 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.