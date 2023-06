SEA WATCH RICORDA L’ASSENZA DI SOCCORSI PER LE 700 VITTIME DEL NAUFRAGIO DI PYLOS, IN GRECIA



“Sarebbe bastato molto meno”. Poche lapidarie parole quelle che accompagnano un post pubblicato su Instagram dalla Sea Watch Italia, l’organizzazione senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo centrale. Nella foto pubblicata un chiaro riferimento all’impegno che tutti stanno mettendo per ritrovare il ritrovare il sommergibile Titan, scomparso lunedì con cinque persone a bordo mentre scendeva negli abissi per raggiungere il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità al largo delle coste canadesi, confrontato alla scarsità delle risorse investite per il salvataggio delle 700 persone morte nel naufragio di Pylos, in Grecia.

“Per salvare 5 persone (ricche) a bordo del sottomarino disperso sono giustamente impiegate guardie costiere di quattro Stati, Nato e compagnie commerciali dotate dei mezzi più sofisticati. Sarebbe bastato molto meno per salvare 700 persone (povere) naufragate al largo della Grecia”.

(da agenzie)

