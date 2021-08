LA BRUTTA FINE DELL’AVVOCATO DI TRUMP IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA SOMMERSO DA DENUNCE PER DIFFAMAZIONE E CAUSE MILIARDARIE



L’ex sindaco di New York è in difficoltà economica ed è sbarcato sulla piattaforma Cameo che permette di vendere brevi video a pagamento

«Ciao, sono Rudy Giuliani. Se vuoi parlare di qualcosa, se c’è una storia che vorresti ascoltare, o mandare un messaggio a qualcuno, sarei felice di farlo».

L’ex sindaco di New York City ed ex legale di Donald Trump si è reinventato: oggi pare essere diventato una sorta di spin doctor digitale sulla piattaforma Cameo dove offrirà le sue prestazioni a partire da 199 dollari, dagli auguri per un parente a consigli professionali.

Nell’ultimo periodo Giuliani stava attraversando difficoltà economiche e quindi sembrerebbe essersi messo in gioco sul sito che offre questo tipo di scambio, come già fanno anche altri personaggi dello spettacolo americano e anche italiano.

Il declino di uno degli avvocati più importanti della Grande Mela sono arrivate anche con la causa da 1,3 miliardi di dollari avviata per diffamazione dalla Dominion Voting Systems, quando Giuliani dichiarò che la piattaforma di voto online aveva «rubato» voti a Trump favorendo Biden.

(da agenzie)

