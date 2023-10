BRUGNARO INCONTRERA’ I DUE RAGAZZI CHE SI SONO GETTATI NEL BUS IN FIAMME PER SALVARE LE PERSONE COINVOLTE… “SE QUALCUNO HA BISOGNO DI AIUTO, BISOGNA AIUTARE”… DOPO LA NOTTE A SALVARE ESSERI UMANI ALLE 6 DEL MATTINO SONO ANDATI A LAVORARE



“Sono felice che il sindaco di Venezia ci riceverà per ringraziarci”. Commenta così a Fanpage.it Boubacar Toure la notizia secondo cui, martedì prossimo 10 ottobre, alle ore 9.00 al municipio di Mestre, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro riceverà Boubacar e Godstime Erheneden, per un ringraziarli a nome di tutta la cittadinanza. Verranno accolti per il gesto eroico compiuto la sera della tragedia di Mestre.

I due ragazzi, avevano sentito il tonfo del pullman che cadeva e non avevano esistato a gettarsi, assieme a Vigili del Fuoco e primi soccorsi, per prestare aiuto. Fanpage.it li aveva intervistati poco dopo l’accadduto: ancora sporchi di sangue e cenere, ancora sotto shock per le terribili scene a cui avevano assistito.

Non avevano avuto paura: “Se qualcuno ha bisogno di aiuto, bisogna

aiutare”. Una battuta, quella di Boubacar a poche ore dalla tragedia di Mestre che aveva commosso tutta l’Italia.

“In questi giorni ho continuato a lavorare”, racconta Boubacar questa mattina, “ho ricevuto tanti messaggi di sostegno da parte di italiani e colleghi di lavoro e ora anche il sindaco di Venezia, che mi ha invitato in Municipio”.

Il giorno dopo la caduta del bus e aver passato quasi tutta la notte a Mestre, Boubacar è tornato alla sua vita. “Alle 6 del mattino ho preso le mie cose e sono andato a lavorare”. A lavorare dopo quella notte? “Sì, a lavorare, ma non ho dormito. Neanche la notte dopo”.

Martedì 10 ottobre, alle ore 9.00, il sindaco di Venezia riceverà in Municipio a Mestre i due eroi silenziosi a cui ancora nessuno, fra le istituzioni, aveva teso la mano per regalare un sicero “grazie”.

Quando a Boubacar si chiede come stia ora, dopo quella notte, risponde subito: “Io, bene, sono felice”.

(da Fanpage)

This entry was posted on sabato, Ottobre 7th, 2023 at 15:31 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.