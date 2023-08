L’OGGETTO DELLE CRITICHE SONO LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE E LE MOSSE SUL CARO VOLI: “”LE MISURE POSSONO METTERE A REPENTAGLIO IL MERCATO ITALIANO DEI PRESTITI IN SOFFERENZA”



Quattro articoli in 24 ore evidenziano i dubbi degli investitori internazionali sulla strategia economica italiana. Due sul Financial Times, uno su Bloomberg, uno su Cnbc. Così il governo, dopo le ultime mosse sulle banche e il price cap per le compagnie aeree, finisce nel mirino degli osservatori.

Preoccupano le iniziative contro la concorrenza, l’irruenza sull’ipotesi di tassazione dei cosiddetti extraprofitti degli istituti di credito, la nuova ipotesi di legge sui crediti deteriorati. In attesa di capire meglio i contorni della legge di Bilancio.

A quasi un anno dalle elezioni, l’esecutivo guidato da Meloni inizia a perdere la sua lucentezza agli occhi dei media internazionali. […]Sul Financial Times di ieri due articoli, a cura di Claire Jones e di Peggy Hollinger, hanno criticato a doppio mandato le ultime iniziative del governo.

Primo, il contributo straordinario sui profitti registrati dalle banche. Che secondo il Ft è stato inatteso e comunicato male. E che sarà oggetto di divergenza tra Palazzo Chigi e la Banca centrale europea (Bce). Secondo, la misura voluta dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, ovvero un tetto ai prezzi dei voli low-cost.

A peggiorare la situazione potrebbe esserci la prossima normativa sui crediti deteriorati, (o Non-performing loans, Npl), che dovrebbe essere varata entro l’anno.

«La nuova legge potrebbe turbare ulteriormente i finanziatori e gli investitori internazionali in un Paese ancora scosso da una tassa a sorpresa sulle banche», evidenziano i reporter di Bloomberg. Le preoccupazioni degli investitori «si concentrano sulla possibilità che le misure possano cancellare i loro rendimenti e mettere a repentaglio il mercato italiano dei prestiti in sofferenza».

Non da ultimo, c’è anche Cnbc. «Dopo essere entrata nel mainstream politico, la leader italiana di estrema destra Giorgia Meloni sta ora scioccando i mercati e sconvolgendo le grandi imprese», ha scritto la principale televisione finanziaria statunitense. Viene evidenziato […] un parziale scollamento tra quello che è l’immagine della premier Meloni e il resto dell’esecutivo. A fronte di un rischio reputazionale in ascesa, gli investitori potrebbero voltare le spalle a Roma.

(da agenzie)

