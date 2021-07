L’ATENEO PRENDE LE DISTANTE: “NON E’ UN DOCENTE STRUTTURATO, SOLO UN COLLABORATORE ESTERNO”



Avvocato, ex poliziotto, ma anche professore: Massimo Adriatici, l’assessore leghista alla Sicurezza di Voghera (Pavia) agli arresti domiciliari per aver sparato e ucciso un uomo di 39 anni, ha insegnato dal 2014 al 2017 Diritto processuale penale all’Università del Piemonte Orientale e attualmente insegna alla scuola allievi di polizia di Alessandria.

L’Ateneo ha preso le distanze da Adriatici spiegando in una nota stampa: “L’avvocato Adriatici non è stato un docente strutturato – afferma l’Università – bensì un collaboratore esterno del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Stampa”, alcuni studenti lo ricordano come una persona preparata. Dalle loro parole sarebbe emersa però una citazione che il professore era solito utilizzare durante le sue lezioni e cioè quella “dell’imprenditore Fumagalli derubato dalla domestica romena”.

(da agenzie)

