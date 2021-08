NAPOLI, BOLOGNA, MILANO IN TESTA CENTROSINISTRA… TORINO E ROMA IN TESTA CENTRODESTRA, MA DECISIVI SARANNO GLI SPOSTAMENTI DI VOTI NEI BALLOTTAGGI



Testa a testa a Milano e Torino. Grande incertezza a Roma. E un buon vantaggio del centrosinistra a Napoli e Bologna.

È quanto emerge dai sondaggi Opinio Italia per la Rai in vista delle elezioni comunali nelle grandi città che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre.

Milano: Sala avanti di 4 punti

Nel capoluogo lombardo il sindaco uscente del centrosinistra, Beppe Sala, si attesta tra il 44 e il 48%. Mentre il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, è incollato dietro con le intenzioni di voto che lo danno tra il 40 e il 44%.

Torino: Damilano precede Lo Russo di 3 punti

Anche a Torino sembra esserci un testa a testa, ma in questo caso a guidare è il candidato del centrodestra Paolo Damilano con una forchetta tra il 42 e il 46%. A inseguire il candidato del centrosinistra, Stefano Lo Russo, con una forchetta tra il 39 e il 43%.

Roma: Michetti precede nell’ordine Gualtieri, Raggi e Calenda

Incerta è la sfida nella Capitale. In testa c’è il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con una forchetta tra il 31 e il 35%. Insegue il candidato del centrosinistra, l’ex ministro Roberto Gualtieri, con il 23-27%. Terza la sindaca uscente dei 5 stelle, Virginia Raggi con il 17-21%. Quarto Carlo Calenda che si attesta tra il 15 e il 19%.

Bologna: Lepore sfonda quota 55%

Sotto alle Due torri non pare esserci partita. Infatti il candidato del centrosinistra, il dem Matteo Lepore, è saldamente in testa con una forchetta tra il 55 e il 59%. Staccato il candidato del centrodestra, Fabio Battistini, con il 36-40%.

Napoli: Manfredi avanti di 15 punti su Maresca

Anche a Napoli il risultato sembra premiare il centrosinistra con il suo candidato Gaetano Manfredi attestato sul 42-46%. A inseguire il candidato del centrodestra, Catello Maresca, con una forchetta tra il 27 e il 31%. Terzo incomodo l’ex sindaco Antonio Bassolino con la sua lista civica tra il 14 e il 18%.

(da Huffingtonpost)

Correlati