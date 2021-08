LA TRAGICA FARSA SULLA PELLE DEL POPOLO AFGHANO ABBANDONATO A SE STESSO



Il direttore della Cia, William Burns, ha incontrato segretamente a Kabul il leader dei talebani, Abdul Ghani Baradar.

I due si sono visti ieri, lunedì 23 agosto 2021, mentre nella capitale dell’Afghanistan gli Stati Unit stanno gestendo le complesse operazioni di evacuazione dal Paese, tornato da nove giorni sotto il controllo del gruppo fondamentalista islamico.

A rivelare l’incontro è il quotidiano statunitense Washington Post, che cita come fonte un ufficiale statunitense sentito in via anonima

La Cia, l’agenzia di intelligence degli Usa, non ha commentato l’indiscrezione. Nel faccia a faccia Burns e Baradar hanno presumibilmente discusso della data di ritiro definitivo delle truppe occidentali dall’Afghanistan.

In base all’accordo raggiunto fra Stati Uniti e talebani, la smobilitazione dovrebbe concludersi entro il 31 agosto, ma sono ancora decine di migliaia gli afghani e gli stranieri da portare oltre confine.

Le cancellerie europee – in particolare Londra, Parigi e Berlino – sono in pressing sul presidente americano, Joe Biden, per un rinvio della scadenza, ma i talebani hanno avvertito che, in tal caso, ci saranno conseguenze.

Baradar, cofondatore dei talebani, è considerato il nuovo presidente de facto dell’Afghanistan, dopo che il gruppo fondamentalista islamico ha ripreso il controllo del Paese, lo scorso 15 agosto.

Era il braccio destro del Mullah Omar, lo storico capo del movimento morto nel 2013 per tubercolosi. Nel 2010 era stato catturato in Pakistan in un’operazione congiunta fra l’Isi, il servizio segreto pakistano, e la Cia, ma nell’ottobre 2018 gli Stati Uniti guidati dal presidente Donald Trump lo hanno rimesso in libertà affidandogli il compito di mediare l’accordo con i talebani per l’uscita di scena degli Usa.

