Tassista aggredita al Parione. L’episodio, riporta Repubblica, risale allo scorso 3 settembre e ha avuto come teatro la stazione dei taxi di Piazza della Chiesa Nuova.

La donna si trovava all’interno della sua vettura quando è stata circondata da due uomini che hanno iniziato a colpire il mezzo con violenza. Hanno così danneggiato il paraurti e frantumato il lunotto posteriore. Il tutto mentre la vittima provava a darsi alla fuga e a chiedere aiuto.

Da un video girato all’interno dell’auto, si sente uno dei due aggressori intimare alla donna di consegnargli le chiavi. E poi la stessa che, in preda al terrore, urla ai passanti di avvisare la polizia. Ma per fortuna alla fine la sua fuga le ha evitato conseguenze gravi. Ma ciò che fa più rabbrividire è che l’episodio sia avvenuto alla luce del sole, poco dopo le 15.

Si cercano ora i due violenti. I quali potrebbero far parte del gruppo, una decina di persone, spesso ubriache e drogate, che abitualmente frequenta la piazza. Giovani di nazionalità varia, anche italiana, che si rendono a volte protagonisti di intimidazioni e violenze. Dato però che la tassista non li conosceva, ha potuto sporgere denuncia solo contro ignoti.

Sul caso si è mosso anche l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè. Che prima ha chiamato la tassista per sincerarsi delle sue condizioni ed esprimerle solidarietà. Poi in una lettera, ha illustrato i gravi fatti al prefetto. Facendo inoltre presente come la paura abbia spinto i tassisti a disertare la zona.

