E SUI SOCIAL C’E’ PURE IL GRUPPO DI SOSTEGNO A CHI HA COMMESSO LA VIOLENZA SESSUALE… QUANDO ACCADRA’ A LORO FIGLIA VEDRETE CHE CAMBIERANNO IDEA



«In queste ore sto ricevendo messaggi molto tristi, parolacce e anche minacce. Io non ho fatto niente di male, ho solo denunciato quello che tutti hanno visto, stavo normalmente lavorando. E ora voglio tornare alla normalità».

A parlare è la giornalista Greta Beccaglia, molestata durante un collegamento tv, a margine di una conferenza stampa organizzata a Firenze da Odg, Ast e Fnsi.

«Io ho denunciato il fatto – ha detto -. Poi sarà la giustizia a fare il suo corso. Voglio essere ricordata come la ragazza che, se un giorno arriverà al suo obiettivo lavorativo, lo avrà raggiunto per la sua professionalità e non per quello che mi è successo».

La giornalista ha poi commentato il ritorno in tv del conduttore Giorgio Micheletti, criticato per la gestione della situazione in diretta e sospeso dalla tv: «Per me è un padre lavorativo – ha detto -. Ha tentato di difendermi, poi magari può aver sbagliato parola. Il video che è diventato virale dura 20 secondi, ma in realtà quello non tagliato dura più minuti».

Intanto è nato un gruppo di sostegno nei confronti di Andrea Serrani, l’uomo che ha ammesso di averle rifilato uno schiaffo sul sedere durante la diretta.

(da agenzie)

