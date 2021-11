E’ UN RISTORATORE DI ANCONA IL SOGGETTO CHE PENSA CHE MOLESTARE UNA RAGAZZA CHE LAVORA SIA UN ATTO GOLIARDICO…MA VERGOGNATI E TACI CHE NE GUADAGNI



“Ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia”. Si giustifica così il tifoso della Fiorentina che dopo il triplice fischio della gara persa dalla viola sul campo dell’Empoli, ha molestato la giornalista di Toscana TV, Greta Beccaglia, appostata all’esterno del settore dello stadio ‘Castellani’ occupato dal pubblico di Firenze.

La donna era lì per raccogliere gli umori del popolo viola dopo la cocente sconfitta da parte della squadra di Vincenzo Italiano. Proprio in quel momento però, ha subito uno schiaffo sul sedere dal tifoso che fatto immediatamente indignare tutti e che ha portato la giornalista ad effettuare subito una denuncia.

La polizia di Empoli lo ha identificato incrociando il video della diretta di sabato sera all’esterno dello stadio ‘Castellani’ con altre immagini. La persona in questione ora ha un volto e un nome (non ancora reso pubblico), ma al Corriere Fiorentino l’uomo ha voluto precisare: “Non è assolutamente un atto di sessismo – ha raccontato – Avevamo perso e ho fatto quel gesto in un momento di stizza e per goliardia. Non avrei mai pensato a tutto quello che sta succedendo”. Il tifoso della Fiorentina ha poi aggiunto: “Il mio avvocato sta cercando l’avvocato della giornalista: voglio farle le scuse ufficiali”.

L’uomo è poi intervenuto anche ai microfoni della Zanzara su Radio 24, negando di aver sputato prima di palpeggiare la giornalista: “Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla mia macchina. Ho sbagliato, voglio incontrarla, quando lei vorrà. Lo sputo sulla mano? Stavo tossendo e sono passato. E’ uno sbaglio, non è scattato niente. A casa mi hanno detto ‘come ti è venuto in mente?!?’, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono questa persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo. Non sto bene, guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, crea una vita e poi guardate cosa succede”.

Intanto il ‘Giornale di Vicenza’ ha sottolineato come l’uomo in questione sia un 45enne residente in provincia di Ancona. L’accusa nei suoi confronti sarebbe quella di violenza sessuale.

Non è escluso che altri tifosi che hanno molestato Greta Beccaglia possano essere indagati. “Da qui a poco sarà emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di un uomo, identificato come quello che si è reso responsabile di quei gesti insopportabili, dì cui si conoscono ora le generalità”. È stato questo invece il commento del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, che ha voluto anche esprimere tutta la propria solidarietà alla giornalista.

(da Fanpage)

