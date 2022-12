LO USERANNO PER “ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI POLITICHE”



Ora il simbolo è depositato presso l’Ufficio marchi e brevetti europeo.

La corrente nordista della Lega, Comitato Nord, fondata ad ottobre da Umberto Bossi e recentemente costituitasi in associazione, ha “blindato” il proprio marchio il 23 dicembre.

Spiega tutti i particolari l’Adnkronos che riassume anche come il logo, si legge nella domanda all’Ufficio brevetti, consista «in due campi sovrapposti, rispettivamente verde e blu, su cui sono apposte le due parole ‘Comitato’ e ‘Nord’ rispettivamente».

I due campi formano una freccia, come già si vedeva nella pagina Facebook del movimento coordinato da Angelo Ciocca, eurodeputato del partito e da Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda.

I “vecchi” leghisti annunciano di voler utilizzare il simbolo per l’«organizzazione di manifestazioni politiche, consulenza politica, servizi nell’ambito della politica, servizi d’informazione politica, servizi di comunicazione politica, servizi personali e sociali resi a terzi da un partito politico, organizzazione di riunioni politiche», ovvero tutte le attività di un partito politico, non escludendo poi l’inserimento del simbolo ‘nordista’ in gadget di vario tipo, come «portachiavi, fermasoldi, fermacravatta, gagliardetti e spille metallici, bandiere, striscioni in tessuto, gagliardetti in stoffa, foulard e fazzolettini in tela, ombrelli, borse, sacche e zaini».

E spendibile pure in «giornali, volantini e poster». Ma anche per «ricerche di mercato, reclutamento di lavoratori e volontari in ambito politico e sondaggi di opinione in ambito politico».

