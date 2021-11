L’INIZIATIVA DEL FOGLIO SMASCHERA I SOVRANISTI, COMPAGNI DI MERENDA DEI NO VAX



L’iniziativa del Foglio era chiara: invitare i leader politici a sottoscrivere un appello mentre l’Europa è alle prese con la quarta ondata e anche in Italia (dove la situazione è migliore) il virus sta tornando a crescere.

La frase da dire era: “Invitiamo ogni cittadino a vaccinarsi senza esitazioni: solo così si supera la pandemia”.

Esattamente quello che dicono i medici e gli studiosi di ogni parte del mondo, esclusi pochi e sciagurati no vax.

Chi ha sottoscritto l’appello del giornale? Enrico Letta, segretario del Pd, Giuseppe Conte, leader del M5s, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. E ancora sì da, Carlo Calenda, sì da Roberto Speranza.

Nel centrodestra, ha detto sì senza esitazioni Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, E anche il presidente leghista della Lombardia Attilio Fontana.

Ma gli altri? Salvini non ha aderito all’appello e ha rifiutato di rispondere.

Giorgia Meloni non ha sottoscritto l’appello e, anzi, ha fatto una dichiarazione molto pericolosa, molto più attenta alle ragioni dei no vax che al tema della salute generale.

Ha detto Meloni: “Invito tutti i cittadini in età matura e le categorie a rischio a vaccinarsi contro il Covid perché il vaccino protegge dalla malattia ed è estremamente utile a chi è più esposto. Allo stesso tempo chiedo al governo quella trasparenza e chiarezza finora mancate sui vaccini e a non spingere sulla vaccinazione ai minori, fin quando la comunità scientifica non ne avrà assicurato in modo unanime e definitivo la mancanza di ogni grave effetto avverso, anche a lungo termine. Chiedo inoltre al governo di concentrarsi sulle questioni che finora ha incredibilmente ignorato, come il potenziamento dei mezzi pubblici, l’aerazione meccanica controllata e la ricerca sulle cure per il Covid”.

Quindi per Giorgia Meloni si dovrebbe vaccinare solo chi è in età matura (che età sarebbe non l’ha detto) e le categorie a rischio.

Quindi, se siamo buoni, solo il 50% di italiani.

Poi quando dicono che i sovranisti hanno leader che sulla pandemia hanno posizioni più becere di quelle di Bolsonaro e Trump non vi meravigliate

