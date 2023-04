QUANDO MONTI ERA A CAPO DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO, HA ORGANIZZATO DIVERSI CONVEGNI A CUI HA PARTECIPATO, COME MODERATORE, ANCHE IL COMPAGNO DELLA PREMIER (GIORNALISTA MEDIASET), L’ULTIMA VOLTA LO SCORSO 3 MARZO



Le poltrone di Stato rendono più sensibili ai dettagli. Nei giorni scorsi, tra le righe, quelle che di solito si notano di più, diversi quotidiani hanno scritto che la nomina di Pasqualino Monti ad amministratore delegato di Enav fosse appoggiata dal parentado largo che si muove attorno (e dentro) al governo di Giorgia Meloni, cioè dal cognato Francesco Lollobrigida e dal compagno Andrea Giambruno.

Lollobrigida di mestiere fa il ministro dell’Agricoltura, invece Giambruno è un giornalista di Mediaset.

Il racconto, o l’annotazione, potrebbe derivare dalle trasferte di lavoro di Giambruno a Palermo. Lo stimato Monti è ancora, e lo è da oltre cinque anni, presidente dell’Autorità portuale di Palermo che, per la precisione, viene chiamata Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale. A ogni modo, l’Autorità portuale di Monti ha una proficua attività convegnistica che, in due recenti occasioni, ha coinvolto il giornalista Giambruno.

Il 6 dicembre 2022, per la quarta edizione della “Giornata della trasparenza”, Giambruno ha moderato due dibattiti al Palermo Cruise Terminal. Il primo dal titolo “la casa di vetro: il principio di trasparenza amministrativa e il ruolo dell’amministratore pubblico”, il secondo era un dialogo fra il presidente Monti e il sottosegretario Delmastro Delle Vedove su “riforma della giustizia e la pubblica amministrazione”.

Giambruno è tornato a Palermo appena un mese fa, il 3 marzo, per un nuovo evento con una accentuata presenza leghista e su un tema più ampio, ma di stringente attualità: “Infrastrutture e Cultura: il ruolo del porto per lo sviluppo del territorio”.

C’erano il sottosegretario Alessandro Morelli, il viceministro Edoardo Rixi, il ministro Gennaro Sangiuliano e poi, in collegamento, il ministro nonché vicepremier Matteo Salvini.

Gli organizzatori che hanno curato il convegno – l’affidamento diretto da 55.000 euro, secondo l’archivio Anac, è di un bando creato il 16 febbraio e pubblicato il 28 febbraio – precisano che Giambruno è intervenuto a Palermo senza percepire un compenso, soltanto alberghi, pasti e aereo.

Per pura coincidenza del calendario, a distanza di un mese, dunque il 3 aprile, Pasqualino Monti ha ottenuto la guida dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo con un trasversale consenso nel governo e circondario.

Il dilemma resta il solito: è opportuno che il compagno della presidente del Consiglio partecipi a manifestazioni pubbliche fatte con denaro pubblico da amministratori pubblici assieme ai “colleghi” di governo o di partito della compagna? Forse è arrivato il momento di istituire il liceo del Made in Family. Solo per risolvere questo dilemma.

(da L’Espresso)

This entry was posted on venerdì, Aprile 7th, 2023 at 20:34 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.