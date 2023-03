IN ALCUNI SPOTTONI SUL SITO PORNO COMPARE LA SCRITTA: “NON TOCCARTI, UNISCITI ALL’ESERCITO PIÙ FORTE DEL MONDO” CON TANTO DI NUMERO DI TELEFONO DA CHIAMARE…IL SITO È STATO COSTRETTO A RIMUOVERE LA PUBBLICITA’



“Non toccarti, unisciti all’esercito più forte del mondo”, è questo il claim comparso in alcune pubblicità pubblicate dal gruppo Wagner su Pornhub, con l’obiettivo di reclutare nuovi soldati da combattere insieme all’esercito russo in Ucraina.

“Stiamo reclutando soldati da tutte le regioni della Russia” si leggeva nella pubblicità, che si concludeva con un numero di telefono .

Secondo quanto affermato dal Moscow Times, nello spot compariva una donna che leccava un lecca lecca e si sentiva una voce vantarsi dei risultati raggiunti dal gruppo Wagner, che con il leader Yevgeny Prigozhin è stato coinvolto nei combattimenti in Ucraina, incluso quello per la battaglia della città di Bakhmut.

Pornhub ha provveduto a rimuovere la pubblicità

(da tech.everyeye)

