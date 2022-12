È IL TERZO RUSSO CHE OPERAVA NEL SETTORE DELL’ALTA FINANZA A MORIRE IN POCHI MESI…. IL VELIVOLO ERA STATO REVISIONATO DA POCO E IL PILOTA ERA ESPERTO. INOLTRE, A BORDO CI SAREBBE DOVUTA ESSERE UNA TERZA PERSONA CHE ALL’IMPROVVISO HA RINUNCIATO. CHI ERA E PERCHÈ NON È SALITA?



La procura di Nizza indaga su un incidente aereo avvenuto la scorsa settimana in Costa Azzurra. L’attività, coperta dal massimo riserbo, riguarda la morte di un facoltoso uomo d’affari russo con passaporto maltese, ritenuto un magnate delle criptovalute. Si tratta di Vyacheslav Taran, 53 anni. Insieme a lui nell’incidente che ha interessato un elicottero della compagnia «Monacair Helicopters», con sede nel Principato di Monaco, è morto anche il pilota, un francese di 35 anni (il nome non è stato ancora reso noto). Il mistero sul quale si interroga il bel mondo della Costa Azzurra è legato ad una serie di «stranezze» in merito all’incidente di volo.

Prima anomalia. Taran sarebbe il terzo miliardario russo che operava nel settore dell’alta finanza a morire negli ultimi mesi. Nessuna ipotesi di un collegamento tra la tragedia e il conflitto tra Russa e Ucraina ma i gendarmi e i magistrati francesi sembrano decisi a fare chiarezza su una dinamica tutta da ricostruire. Non ha inoltre trovato riscontro la voce che l’uomo d’affari fosse su una «lista nera», in materia di sanzioni, da parte delle autorità ucraine.

La tragedia si è verificata intorno alle 14 di venerdì scorso nell’entroterra di Villefranche sur Mer, nei pressi di Eze Village, a poche miglia da Nizza. L’elicottero, un Eurocopter EC 130T2 prodotto da Airbus, si è schiantato in località Plateau de la Justice, un sentiero panoramico affacciato sul mare. L’inchiesta riguarda le cause dell’incidente e per questo i rottami dell’aeromobile sono stati posti sotto sequestro in attesa che la procura di Nizza indichi un perito per esaminarli. L’attenzione è puntata in particolare sulla scatola nera che è stata recuperata senza problemi. Il magistrato ha inoltre disposto che venga effettuata l’autopsia.

Seconda anomalia. Vyacheslav Taran era decollato dall’aeroporto di Losanna, in Svizzera, ed era diretto nel Principato di Monaco (dove ha un appartamento con vista mare e dove la moglie edita una rivista patinata sul piccolo regno della famiglia Grimaldi). A bordo ci sarebbe dovuta essere una terza persona che all’improvviso ha rinunciato. Chi era quella persona e perchè non è salita a bordo nonostante la sua presenza fosse stata annunciata nel piano di volo e alle autorità elvetiche?

Terza anomalia. L’elicottero era stato revisionato da poco, come ha confermato il costruttore Airbus (si tratta inoltre di un modello di ultima generazione). Il pilota, come ha dichiarato in un comunicato la compagnia monegasca, era inoltre un esperto di quel tipo di aeromobile.

Quarta anomalia. Le condizioni meteo sulla Costa Azzurra venerdì scorso erano perfette, con un’ottima visibilità. Il pilota non ha comunicato avarie o problemi via radio durante il volo dalle Alpi verso il Mediterraneo. Nella zona di Eze si stava preparando alla discesa verso il mare per procedere all’atterraggio.

Nella giornata di ieri la vedova del miliardario, Olga Taran, ha pubblicato sul sito della rivista che edita a Monaco un messaggio nel quale nega ogni collegamento del marito con la Russia e con le attività di riciclaggio ipotizzate da alcuni media ucraini, Russia «che la lasciato nel 2008 e per dedicarsi agli affari». La donna sostiene come avesse sostenuto anche alcune associazioni per l’assistenza di profughi ucraini nel marzo scorso, in Montenegro.

(da La Stampa)

