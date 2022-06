L’IRA DEL MILIONARIO MINISTRO DEGLI ESTERI CON AMANTE A LONDRA: “OCCIDENTE SENZA SCRUPOLI”



Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva in programma un volo verso la Serbia. Un viaggio per partecipare a un forum in cui si sarebbe discusso della situazione politica in cui si trovano gli Stati balcanici nati dopo la disgregazione della Jugoslavia.

Lavrov ha dovuto però rinunciare, visto che nelle scorse ore diversi Stati europei hanno negato il permesso al suo aereo di attraversare i loro cieli. Il ministro ha reagito accusando i Paesi che hanno rifiutato il transito del suo aereo di aver privato la Russia della sua sovranità: «L’impensabile è accaduto. Si è trattato della privazione a uno stato sovranità di svolgere la propria politica estera».

Alla condanna si è unito anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Simili azioni ostili contro il nostro Paese possono creare problemi». Lavrov ha accusato direttamente Bruxelles: «L’Occidente sta dimostrando chiaramente che non ha scrupoli nell’usare metodi impropri per mantenere la pressione».

(da agenzie)

