“L’AGGRESSIONE ALL’UCRAINA CI DICE CHE LA PACE, LA STABILITÀ, LA DEMOCRAZIA E GLI STILI DI VITA SONO VALORI CHE NON POSSIAMO DARE PER SCONTATI”



“Si calcolano intorno a 15mila uomini le perdite russe in Ucraina. Sono numeri abbastanza alti. Putin ha usato truppe che arrivavano da lontano, giovani e poco motivate, mentre gli ucraini combattono per casa propria”.

Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato.

“L’aggressione russa all’Ucraina ci dice che la pace, la stabilità, la democrazia e gli stili di vita sono valori che non possiamo dare per scontati nemmeno nel nostro Continente, ma dobbiamo attrezzarci per difenderli, lottare e combattere”.

Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato, “La Russia – ha osservato l’ammiraglio – ambisce ad riaffermare il proprio ruolo di superpotenza internazionale utilizzando il suo peso strategico con estrema aggressività attraverso operazioni i militari sia classiche sia multidominio rispetto alle quali bisogna adeguarsi”.

L’Italia, ha ricordato, ha rafforzato la sua presenza sul fianco est della Nato, “aumentando gli Eurofighter in Romania, ora sono 8; in Lettonia abbiamo 250 uomini e nell’area sud tre navi. Sono poi pronte ad essere mobilitate 1.350 unità della task forze di elevata prontezza dell’Alleanza, con 500 incursori, 77 mezzi terrestri, 2 navi e 5 aerei”. . “La crisi ucraina – ha proseguito il capo di Stato Maggiore della Difesa – dice che la sicurezza è una sfida che si è complicata con attacchi ibridi e campagne disinformative, con i domini cyber e spaziale che hanno esacerbato la minaccia”.

(da agenzie)

