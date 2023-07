I FONDI DI CUI DISPORRA’ IL COMMISSARIO ALL’EMERGENZA AMMONTANO A 2,5 MILIARDI MA L’EMILIA-ROMAGNA AVEVA CALCOLATO QUASI 9 MILIARDI DI DANNI COMPLESSIVI



Il commissario destinato alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha finalmente il portafoglio che chiedeva: 2,5 miliardi, definiti ieri dal decreto sull’alluvione approvato dalla Ragioneria di Stato e pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale, che saranno però a disposizione in tre anni per i territori colpiti, cioè soprattutto l’Emilia- Romagna, più parti della Toscana e delle Marche. Anche se la carica dello stesso Figliuolo, al momento, dura solo fino al 30 giugno 2024.

Una scelta che intanto finisce nel mirino di Davide Baruffi, sottosegretario del governatore Stefano Bonaccini e membro della segreteria Pd di Elly Schlein, che ieri ha definito Figliuolo una «nomina sbagliata», suscitando la reazione di Fratelli d’Italia. «Il governo — attacca Baruffi — ha scelto di colpire l’Emilia-Romagna dicendo no alla nomina che tutti si attendevano, Bonaccini».

Tornando al testo, i fondi richiesti da Regione e Comuni per la ricostruzione dopo l’alluvione di maggio ora sono nero su bianco. Anche se resta da capire se basteranno: l’Emilia-Romagna aveva chiesto subito 1,9 miliardi per gli interventi urgenti, più 500 milioni per gli aiuti alle imprese, e calcolato quasi 9 miliardi di danni complessivi.

Per questi ultimi i compensi indicati dal decreto arrivano fino a 150 mila euro annui lordi complessivi, con un massimo di 50 mila euro pro-capite. Mentre per il compenso del commissario e il funzionamento della struttura viene autorizzata «la spesa massima di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Dieci milioni in tutto, che ancora non è chiaro se si aggiungeranno agli stipendi già ricevuti dagli stessi funzionari, cui si sommano altri 11 milioni per le spese derivanti da convenzioni che il commissario può attivare con altre strutture dello Stato. Dietro a Figliuolo, la cui nomina potrebbe diventare ufficiale già oggi nella seduta del Cdm delle 18, ci saranno i sub-commissari, uno per ciascuna delle tre regioni interessate, e una Cabina di coordinamento con funzionari della protezione civile, presidenti delle Regioni ed esponenti di Province e Comuni.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Luglio 6th, 2023 at 20:46 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.