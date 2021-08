LUI RISPONDE: “LA RESA NON FA PARTE DEL MIO VOCABOLARIO, LA RESISTENZA E’ APPENA INIZIATA”



I talebani sono diretti verso la Valle del Panshir, ultima sacca della resistenza ai militanti islamici nel nord dell’Afghanistan.

E quanto si legge sull’account twitter di Panshir Province, riconducibile alla resistenza che fa capo ad Ahmed Massoud, figlio del leggendario ‘Leone del Panjshir’, secondo cui i Talebani avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa altrimenti sarà “punito”.

Massoud jr ha detto: “Scrivo dalla valle del Panjshir, pronto a seguire le orme di mio padre con i mujaheddin contro i talebani. Sono il figlio di Ahmad Shah Massoud: la resa non fa parte del mio vocabolario. La resistenza è appena iniziata”: ha detto in una telefonata con Bernard Henry Levy, secondo quanto riferito dallo stesso intellettuale francese su Twitter.

Per la seconda volta, il Panjshir è la sola regione a non essere caduta sotto il giogo dei talebani – lo era già stata dal 1996 al 2001 – e su di essa si concentrano le speranze di chi auspica che la situazione non sia già definitivamente consolidata. La conferma è arrivata anche dalla Russia: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha sottolineato che “i talebani non controllano tutto l’Afghanistan”.

(da agenzie)

