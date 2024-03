A QUANDO UNA COMMISSIONE PER STABILIRE QUANTE MIGLIAIA DI MORTI HANNO SULLA COSCIENZA QUEI POLITICI CHE SI ESPRIMEVANO CONTRO LA VACCINAZIONE?



Assicura che il governo andrà fino in fondo. E che lo Stato si assumerà eventuali responsabilità. Giorgia Meloni parla in tv dei vaccini anti-covid e fa promesse alle persone che hanno avuto effetti avversi. Strizzando l’occhio ai no-vax, come ai tempi della pandemia e contro il governo Draghi.

La premier fa sapere di essersi “confrontata col ministro Schillaci per chiedere che ci sia massima disponibilità da parte del governo per andare in fondo, capire e assumersi per lo Stato italiano le responsabilità che si deve assumere”, dice su Rete 4, ospite del programma ‘Fuori dal coro’.

A Mario Giordano, che sostiene che queste persone si sentano spesso abbandonate, “non devono – risponde Meloni – Il tema della commissione di inchiesta è sicuramente un tema importante e sono contenta che anche quella stia andando avanti nonostante l’opposizione di quelli che ci spiegavano che loro avevano gestito benissimo la pandemia ma non vogliono che si possa approfondire su come si gestisce la pandemia che serve soprattutto a evitare e impedire che in un futuro, che speriamo non arrivi mai, si possano ripetere eventuali errori”.

Hanno ragione le opposizioni, questa commissione è una farsa per mettere sotto accusa chi ha avuto senso di responsabilità invitando gli italiani a vaccinarsi, a differenza di quei politici che facevano il tifo per i no-vax e hanno favorito la diffusione del virus, causando migliaia di morti

(da agenzie)

