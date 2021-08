INFATTI, ANDREBBERO LICENZIATI COSI’ POSSONO MANGIARE COMODAMENTE SEDUTI A CASA LORO … L’AZIENDA HA IL DOVERE DI TUTELARE I LAVORATORI CON IL CERVELLO CONNESSO



A Piacenza è polemica per una foto, pubblicata dal quotidiano locale Libertà, che ritrae alcuni lavoratori del magazzino Ikea mentre mangiano seduti a terra all’esterno della mensa aziendale.

Gli addetti in questione non sono ammessi nei locali adibiti al pasto perché sprovvisti del Green Pass, che – in base all’ultimo decreto anti-Covid del governo – è obbligatorio appunto anche per le mense aziendali.

Il sindacato Cisl protesta: “Non è dignitoso”, osserva il segretario provinciale della Fit, Salvatore Buono. I lavoratori, spiega il sindacalista, “avevano chiesto almeno un gazebo per far mangiare in modo decente chi non ha il Green Pass, soprattutto quando fa molto caldo o in caso di pioggia: niente da fare. Hanno messo solo delle sedie nell’erba o nell’area all’ingresso dei camion”.

Il centro logistico Ikea di Piacenza serve i negozi della catena svedese in Italia e alcuni all’estero: ci lavorando circa mille persone, alcune dipendenti diretti Ikea, altre della cooperativa San Martino, che ha un appalto.

(da agenzie)

Correlati